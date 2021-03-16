Еще двух предпринимателей обвинили в даче взяток министру здравоохранения Республики Алтай

Двоим предпринимателям из Барнаула и Новокузнецка предъявлено обвинение в даче взяток главе минздрава Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По версии следствия, 65-летний гендиректор барнаульской компании с июля по декабрь 2020 года передал чиновникам взятки на сумму 2,6 млн руб. Коммерсант из Новокузнецка, говорится в деле, с марта по декабрь заплатил министру и его помощнику 620 тыс. руб. В обоих случаях взятки выплачивались за заключение госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты для медучреждений республики, а также своевременную оплату по сделкам, передача денег происходила в Горно-Алтайске.

На минувшей неделе аналогичное обвинение было предъявлено двум предпринимателям из Новосибирска, которые передали чиновникам «откаты» на сумму 13 млн руб.

10 марта в Республике Алтай сотрудники местных управлений СКР и ФСБ задержали министра здравоохранения региона Сергея Коваленоко, занимавшего эту должность с конца 2019 года, и его помощника Рустама Туюнчекова. По версии следствия, чиновники получали «откаты» от поставщиков медоборудования и средств индивидуальной защиты за подписание госконтрактов. 11 марта суд Горно-Алтайска избрал для Сергея Коваленко и Рустама Туюнчекова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Николаев