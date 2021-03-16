В Ярославле суд признал трехэтажное здание самовольной постройкой

В Ярославле Фрунзенский районный суд признал самовольной постройкой, подлежащей сносу, трехэтажное здание в Базарном переулке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. В настоящее время запрещена эксплуатация данного здания.

В пресс-службе уточнили, что прокурорская проверка здания была проведена по информации департамента строительства Ярославской области. В ходе проверки было установлено, что трехэтажное здание возведено без получения разрешения на строительство, а потому является самовольной постройкой. В здании находятся пекарня и продовольственный магазин.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в соответствии с действующим законодательством, использование самовольной постройки не допускается. Самовольная постройка подлежит сносу или же приведению в соответствие с установленными требованиями.

«Запретили эксплуатацию здания. Застройщик может привести документы в соответствие»,— уточнили в прокуратуре.

В настоящее время, решение суда в законную силу не вступило.

Дарья Сабаева