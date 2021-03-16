Общественники предложили перевести время в Татарстане на час вперед

Общественники предложили реформировать в России существующие часовые пояса. В частности, они считают, что время в Татарстане необходимо перевести на час вперед на постоянной основе. Соответствующее предложение опубликовано на портале «Российская общественная инициатива».

«Цель предлагаемой реформы — обеспечить равные права всех граждан России независимо от региона проживания на оптимальный баланс светлого и темного времени суток, при этом обеспечив максимально безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности людей», — пишут авторы инициативы.

Помимо Татарстана общественники предлагают сделать аналогичный перевод времени в Чувашии, Мордовии, в Марий Эл и в ряде других субъектов РФ. Помимо этого, они считают необходимым осуществлять в этих регионах сезонный перевод времени на еще один час.

"Ъ-Казань"