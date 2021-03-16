Свердловские депутаты пожаловались на негативное влияние соцсетей на детей

Депутаты заксобрания Свердловской области обеспокоились негативным влиянием социальных сетей на детей. Проблема была поднята во время обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам ребенка регионе Игоря Морокова на очередном заседании свердловского парламента.

«Мы знаем о негативном влиянии соцсетей на детей. Это спровоцированные суициды и участие в митингах. Какую альтернативу можно предложить, чтобы отвлечь детей от этого направления?»,— поинтересовалась председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам господина Морокова, социальные сети «очень сложно подаются регуляции». «Одними закрытиями сайтов не обойдешься. Мы планируем развивать альтернативный контент. Сейчас создаются TikTok-студии, в том числе на базе центра "Спутник" (Екатеринбург), где дети снимают ролики с положительной направленностью»,— отметил детский омбудсмен.

Михаил Мананников