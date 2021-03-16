Путин и Лукашенко поздравили Куйвашева с 50-летием

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 50-летием, а также направил ему поздравительную телеграмму. «На высоком посту губернатора Вы многое делаете для успешной реализации масштабных, востребованных временем инициатив, нацеленных на укрепление богатого промышленного, научного, инфраструктурного, культурного потенциала региона, совершенствование социальной сферы. Уверен, что Ваш опыт, компетентность, энергия и работоспособность — и впредь будут способствовать эффективному решению важных, ответственных задач, стоящих перед Свердловской областью — на благо ее жителей и всей России», — цитирует телеграмму президента департамент информационной политики региона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что за долгие годы работы в Свердловской области Евгений Куйвашев проявил себя как компетентный и энергичный руководитель, заслужил уважение коллег и доверие людей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Евгений Куйвашев многое делает «для развития Свердловской области, чтобы жизнь в регионе менялась к лучшему, росло благосостояние людей». В поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко говорится о том, что за время работы на посту губернатора Евгений Куйвашев зарекомендовал себя талантливым организатором, обладающим умением трудиться с полной отдачей сил, стремящимся делать все возможное для повышения уровня и улучшения качества жизни людей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также прислал поздравления губернатору. Он подчеркнул, что в Беларуси «искренне рады успехам ведущего региона Урала и высоко ценят масштабный и разноплановый характер двусторонних отношений, в укрепление которых Вы (губернатор) вносите весомый вклад». Поздравительные телеграммы также направили премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов, глава народного правительства города Харбина Сунь Чжэ и другие представители зарубежных стран.

Евгений Куйвашев занимает пост губернатора с 2012 года. С 2013 года он просит всех, кто хочет подарить ему подарки, перевести деньги на помощь детям. «Сегодня в вашей поддержке нуждаются 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями. Давайте поможем им. Для меня это станет лучшим подарком. Я очень рад, что благодаря этой традиции помощь получили почти полсотни детей, а значит мы с вами сделали счастливее десятки семей»,— написал губернатор в Instagram, где разместил реквизиты фонда «Живи, малыш».

За последние шесть лет в день рождения губернатора на помощь детям удалось собрать более 53 млн руб.