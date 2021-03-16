16 марта, вторник
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мокрый снег и потепление до +2 °C ожидаются в Самарской области

Плюсовая температура установится в Самарской области в среду. В этот день воздух в регионе прогреется до +1 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Утром в среду местами в Самарской области ожидается гололедица. Днем в регионе установится переменная облачность без существенных осадков.

В четверг в Самарской области будет облачно. В регионе в этот день выпадет небольшой мокрый снег.

В Самарской области в четверг днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в этот период будет колебаться в диапазоне от +2 до -3 °C.

Георгий Портнов


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