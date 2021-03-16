В торговых центрах Екатеринбурга в среднем пустует около 20% площадей

В среднем около 20% площадей пустует в торговых центрах Екатеринбурга, сообщила глава комитета мэрии по товарному рынку Наталья Фирстова на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию.

По мнению муниципальных властей, причиной является не только негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику. «Площади могут пустовать из-за концептуальной ошибки собственника и управления. Например, в "Клевер парке" собственник-челябинец решил, что если завезти туда два пакета молока, то торговля пойдет. Но не получилось, сейчас не могут ни продать, ни в аренду сдать»,— пояснил замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Госпожа Фирстова отметила, что еще одной причиной пустующих площадей могли стать разногласия собственников, которые не могут между собой договориться.

По данным мэрии, в Екатеринбурге более 43% от всего объема торговых площадей сконцентрированы в торговых центрах. По итогам 2020 года, более 20 торговых сетей закрылось, при этом количество объектов, входящих в сети, увеличилось. В текущем году городские власти ожидают увеличение оборота розничной торговли на 10%.

«В первой половине этого года в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов, 108 планируется открытие торговый центр Veer Moll общей площадью 76 тыс. кв. м. Также мы ожидаем открытие новых площадей (10 кв. м) в логопарке "Высота", производственных помещений хлебокомбината "СМАК" и терминала компании ООО "ЕГТСК" в поселке Седельниково на 50 кв. м»,— уточнила Наталья Фирстова.

Анастасия Реутова