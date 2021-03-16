За нападение на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака осуждены двое мужчин

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея признал жителей Краснодарского края Вячеслава Пономарева и Ивана Кононенко виновными в разбойном нападении (ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили в суде. Жертвами преступления стали родственники бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, мать политика умерла, отец и сестра получили ранения.

Суд назначил Вячеславу Пономареву наказание в виде 9,5 лет лишения свободы, Ивану Кононенко – в виде 8,5 лет лишения свободы, оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Нападение на дом родителей Мурата Ахеджака произошло в ауле Псейтук республики Адыгея в мае 2018 года, преступники взломали дверь, связали хозяев и избили их, требуя отдать деньги. Из дома было похищено около 300 тыс. руб. Подсудимые не признали вину и намерены обжаловать приговор, сообщил “Ъ-Юг” один из адвокатов.

Мурат Ахеджак был вице-губернатором Краснодарского края с 2002 года, в 2010 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Анна Перова, Краснодар