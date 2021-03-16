Число выздоровевших от COVID-19 превысило 47 тысяч саратовцев

За сутки в Саратовской области зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса, выздоровело 170 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб при областном правительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 52370 человек, выздоровевших – 47149-ти. На лечении в стационарах и на дому находятся 3229 человек.

В Саратове впервые за несколько дней суточный прирост превысил сотню человек (102), в Энгельсском районе – 19, на других территориях от одного до шести случаев. У 84 пациентов выявлена пневмония.

Марина Ковалева