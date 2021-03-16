315 млн тонн нефти добыто в «Удмуртнефти»

На предприятии добыли 315 миллионов тонн нефти с начала производственной деятельности. Достижение этого показателя стало возможным благодаря эффективным геолого-техническим мероприятиям (ГТМ), бурению новых скважин, а также применению новых передовых технологических решений на всех этапах бурения, добычи и подготовки.

В 2020 году проведено 810 ГТМ, среди наиболее эффективных – гидроразрыв пласта и интенсификация добычи нефти – замена оборудования на более производительное. Лучший результат достигнут на Ельниковском, Киенгопском и Лиственском месторождениях.

Свой вклад в общую добычу предприятия вносят новые месторождения. В 2017 году предприятие начало разрабатывать Весеннее месторождение, в 2018 – Александровское.

Завершены опытно-промышленные испытания шести новых технологий. Среди наиболее значимых – внедрение струйного гидравлического смесителя, который в два раза повышает качество промывки нефти от хлористых солей и обеспечивает 100 % сдачу нефти по первой группе качества. Успешно завершились испытания насосно-компрессорных труб с эпоксидно-фенольным покрытием для борьбы с коррозией, планируется дальнейшее внедрение. С помощью программного комплекса нефтеинжиниринга «РН-КИН» завершается создание цифровых моделей месторождений. Уже оцифровано 22 месторождения, в ближайшей перспективе еще 10.

Сегодня в разработке предприятия – 33 месторождения со среднесуточной добычей 16 тыс. тонн нефти. Добывающий фонд насчитывает 3,8 тыс. скважин. За последние два года программа бурения новых скважин увеличилась на 60 %. В 2020 году введено в эксплуатацию 95 новых скважин и 46 боковых стволов.

ОАО «Удмуртнефть» — лидер нефтяной отрасли Удмуртской Республики, на его долю приходится 60% добываемой в регионе нефти.