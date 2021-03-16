Лжесотрудники банка похитили у жителя Ижевска 550 тысяч рублей

У 69-летнего руководителя некоммерческой организации из Ижевска похитили 550 тыс. руб. под предлогом защиты от незаконного оформления кредитов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшего, с нескольких номеров ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками «Межбанковского управления» и сообщили о попытках оформления незаконных кредитов на его имя. Для предотвращения операций ижевчанина убедили оформить «встречный кредит», а затем обналичить деньги и перевести их на «безопасный счет». Мужчина поверил звонившим и выполнил их требования, переведя на указанный счет 550 тыс. руб., взятые в кредит. После этого он позвонил в реальный банк и понял, что его обманули.