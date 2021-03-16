Томская область направит на лечение онкозаболеваний в регионе 2,2 млрд рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Томской области в 2021 году выделит 2,2 млрд руб. на оказание онкологической помощи. Это на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Такие финансовые объемы дают возможность обеспечить пациентов эффективными противоопухолевыми препаратами, а также применять дорогостоящие схемы комбинированной терапии, в том числе лекарства нового поколения, стоимость которой может достигать более одного миллиона рублей»,— сказал глава регионального фонда ОМС Алексей Рудко, отметив, что лечение проводится по полису ОМС бесплатно.

В 2020 году онкопомощь в регионе получили более 5 тыс. пациентов, было направлено 1,98 млрд руб. на 16 484 госпитализации. Еще 78,5 млн руб. томский фонд ОМС выделил на помощь 528 жителям с онкологией.

Екатерина Лукашевич