В Ростове отремонтируют 140 тыс. кв. м дорог в 2021 году

В 2021 году в Ростове-на-Дону запланирован ремонт 140 тыс. кв. м дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что по состоянию на 15 марта в городе выполнен ямочный ремонт дорог площадью 21,53 кв. м. «Ямочный ремонт позволяет сохранить дорожное полотно, а также уменьшает количество ДТП, вызванных наличием дефектов. Для зимнего ремонта используется не смола, как ошибочно считают некоторые горожане, а литой асфальтобетон — смесь битума и минерального порошка, разогретая до температуры 200 градусов. Смесь соответствует ГОСТу»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева