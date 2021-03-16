Более 900 магазинов Екатеринбурга начали предоставлять услуги доставки в 2020 году

В 2020 году более 900 магазинов в Екатеринбурге начали предоставлять услуги доставки продуктов питания. Об этом на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию сообщила председатель городского комитета по товарному рынку Наталья Фирстова.

«Одним из трендов развития торговли в 2020 году стало внедрение дополнительных услуг в продовольственные магазины и увеличение онлайн-ритейла. Так, более 900 магазинов, которые ранее не работали с доставкой и онлайн-торговлей, начали предоставлять эти услуги»,— пояснила она.

Кроме того, госпожа Фирстова сообщила о закрытии 27 предприятий общественного питания в прошлом году. «Впервые за много лет истории развития общепита количество объектов ушло в минус. Ранее ежегодно приростало порядка 100 предприятий»,— отметила она.

Городские власти ожидают, что в этом году оборот предприятий общепита вырастет на 2%, а количество закрытых объектов восстановится. «Закрытие предприятий — это общая тенденция пандемии COVID-19. Сокращение предприятий общепита не критично. Они являются сильной стороной нашего города, найдут выходы из ситуации и придумают новые форматы»,— добавила Наталья Фирстова.

Анастасия Реутова