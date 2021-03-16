В Троицке назначили исполняющего обязанности главы

Собрание депутатов Троицка приняло решение назначить на должность исполняющего обязанности мэра заместителя главы по общим вопросам Елену Василяускене. Ее кандидатуру поддержали единогласно. В администрации города уточняют, что госпожа Василяускене будет исполнять полномочия градоначальника в «период отсутствия Александра Виноградова».

Глава Троицка Александр Виноградов был задержан 12 марта. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), передав имущество хозяйствующего субъекта другой организации. Троицкий городской суд отправил мэра в СИЗО. В администрации города заявили, что считают обвинение «надуманным», поскольку глава действовал в интересах жителей, предотвращая чрезвычайную ситуацию и не давая им остаться без воды.