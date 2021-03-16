В Ярославле 1 апреля начнут записывать детей в первый класс

В Ярославле приемная кампания первоклассников на новый учебный год начнется 1 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии города. Подача документов продлится до 30 июня. Приказы о приеме детей будут изданы с 1 по 5 июля.

По словам директора городского департамента образования Елены Ивановой, подачу документов в школу можно будет осуществить через электронную почту, портал госуслуг, а также при личном приеме в школе. Также она отметила, что основным критерием зачисления в ту или иную школу является ее близость к месту проживания ребенка. С 6 марта, при наличии свободных мест, школа сможет принимать детей, не проживающих на закрепленной территории.

«Отмечу, что в этом году школа №33 имени Карла Маркса получила новый статус и перешла на региональный уровень. В связи с этим в нее смогут поступить первоклассники независимо от места их регистрации по месту жительства. А вот в новую школу во Фрунзенском районе смогут пойти дети, проживающие на прилегающих к ней улицах»,— уточнила госпожа Иванова.

Директор департамента пояснила, что воспользоваться правом первоочередного приема в первый класс могут дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, Росгвардии, УФСИН, а также те, у кого в той же школе учатся братья или сестры, проживающие на закрепленной территории.

По данным мэрии города, в новом учебном году в школы Ярославля будут зачислены около 8 тыс. первоклассников.

Дарья Сабаева