ФАС одобрил приобретение группой «Сибагро» агрохолдинга «Промагро»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство группы «Сибагро» о приобретении 100% акций АО «Агропромышленный холдинг "Промагро"». В структуре «Промагро» — три свиноводческих комплекса общей мощностью 64,5 тыс. т в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. т продукции в год и производство комбикормов на 200 тыс. т в год.

В 2019 году «Сибагро» приобрело в Новосибирской области «Кудряшовский мясокомбинат» и АО «Кудряшовское», входивших в холдинг «Копитания». Позднее группа приобрела ряд активов в Кузбассе.

Оксана Павлова