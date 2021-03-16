Из-за схода вагонов под Златоустом отменили электрички, а поезда пустили в обход

В Челябинской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, но движение на участке приостановлено, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Сход вагонов, груженых углем, произошел сегодня в 4:36 утра на участке между станциями Сыростан и Хребет, недалеко от Златоуста. Угрозы экологической безопасности нет. На месте работают восстановительные поезда со станций Златоуст и Челябинск. Причины происшествия устанавливаются.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб. Решено, что пассажирские поезда №14 и №392 Москва – Челябинск и №392 доедут только до Златоуста, откуда пассажиров доставят в региональный центр автобусами. Пассажирские поезда №351 Приобье – Уфа, №59 Новокузнецк – Кисловодск отправят в обход через станцию Карталы. Поезда №332 Уфа – Новый Уренгой и №148 Астрахань – Нижневартовск поедут по ветке Бердяуш – Михайловский завод в обход через Свердловскую железную дорогу. Кроме того, отменены пригородные поезда №6056 Златоуст – Челябинск и №6003 Челябинск – Златоуст.

ЮУЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения по участку, сообщает пресс-служба ЮУЖД.