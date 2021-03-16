Определен поставщик квартир для расселения ветхого жилья в Краснокамске

Победителем конкурса на предоставление жилых помещений в строящихся домах для расселения жителей ветхого жилья в Краснокамске признано ООО «Вега». У застройщика выкупят 115 квартир общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее городские власти заключены аналогичные муниципальные контракты с другими застройщиками. Всего для расселения аварийного жилья будет приобретено 187 жилых помещений общей площадью 7,2 тыс. кв. м. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».