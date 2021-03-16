Новый мусоросортировочный завод открыли в Омской области

Комплекс по обработке бытовых отходов МСК-2 открыли в Омской области, сообщает пресс-служба облправительства. Запуск второго завода позволит отправлять порядка 80% всех отходов Омска на промышленную обработку. Инвестиуции в строительство двух предприятий составили 600 млн руб., сообщает облправительство.

Максимальная проектная мощность нового комплекса 200 тыс. т коммунальных и крупногабаритных отходов в год. Всего оборудование позволяет отобрать 12 видов полезных фракций, например, черный металл, стекло, картон, пластик, бумагу. После чего вторсырье отправляется на другие предприятия для повторного использования.

«Благодаря двум комплексам — в Ленинском и Кировском округах — удастся провести сортировку до 400 тыс. т отходов в год. Половина всех отходов, производимых омичами, будет перерабатываться»,— говорит зампредседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

Оба комплексы созданы на средства ООО «Магнит» — регионального оператора Омской области по обращению с ТКО (контракт был заключен на 10 лет).

Ранее ООО «Магнит» анонсировало строительство в области двух мусороперерабатывающих комплексов мощностью 500 тыс. куб. м ТКО каждый. Инвестиции в их создание до 2020 года должны были достигнуть 5 млрд руб., однако проект был не завершен. Тогда глава компании Сергей Шевченко рассказал, что проект не состоялся из-за того, что «власти отнеслись к нему недостаточно серьезно».

Даниил Тарабукин