МУП «Ижводоканал» возглавил Дмитрий Муханов

Дмитрий Муханов назначен директором МУП «Ижводоканал». Ранее он возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове, занимающееся ремонтом оборудования «Чепецкого механического завода», сообщили “Ъ-Удмуртия” в пресс-службе городской администрации.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, который представил нового руководителя коллективу «Ижводоканал», обозначил основные точки роста предприятия. «Прежде всего, это реализация инвестиционной программы с объемом инвестиций в 10 млрд руб., своевременное и качественное выполнение всех запланированных в программе мероприятий по модернизации сетей и оборудования. Продолжение внедрения принципов бережливого производства, повышение эффективности работы всех структурных подразделений. И самое главное — это сохранение достойных условий труда для работников»,— отметил он.

Напомним, что в декабре 2020 года Александр Пономарев покинул пост директора МУП «Ижводоканал» по семейным обстоятельствам. Предприятие возглавил Владислав Катаев, который занимал пост руководителя ранее.