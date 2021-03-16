Конкурс на замещение должности председателя краевого суда объявлен в пятый раз

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Пермского краевого суда. Документы от соискателей принимаются до 12 апреля 2021 года.

Конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда объявляется в пятый раз. По итогам первого конкурса, объявленного в декабре 2018 года, рекомендацию от ВККС получил Владимир Вельянинов, который руководил Пермским краевым судом с 2007 года. Но указ президента о его назначении по неизвестным причинам не состоялся, господин Вельянинов ушел в почетную отставку. С 8 августа прошлого года полномочия председателя суда осуществляет Наталья Киселева.

В феврале 2021 года ВККС рассматривала кандидатуры председателя коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда Ольги Бузмаковой, председателя Дзержинского райсуда Перми Виктора Кожевникова и судьи военного кассационного суда (Новосибирск) Сергея Венедиктова. Никто из кандидатов не был рекомендован к назначению.