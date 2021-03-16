Еще 84 югорчанина заразились COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за прошедшие сутки коронавирусом заразились 84 человека, сообщает региональный оперативный штаб. На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у восьми югорчан заболевание протекает бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 13 муниципалитетов. В Сургуте COVID-19 заболел 25 человек, в Ханты-Мансийске 19 человек, в Урае – 10.

На 16 марта состояние 50 пациентов оценивается, как тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 52 987 человек. Из них 51 284 уже выздоровели, 774 пациента скончались.