МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области сегодня, 16 марта, ожидается сильный туман, сообщило МЧС РФ. Температура воздуха в городе и области составит +3–5°С.

«В ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров»,— говорится в сообщении ведомства.

Из-за плохой видимости водителям автомобилей рекомендуется снизить скорость дорогах и отказаться от лишних перестроений, а пешеходам быть предельно внимательными. Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок следует воздержаться от прогулок.

Согласно данным департамента транспорта Москвы, к 8:30 пробки в столице составляют 3 балла. В ближайшие часы они могут достигнуть 6 баллов.