СКР установил новые эпизоды взяток ямальских чиновников

Дополнительные эпизоды получения взяток экс-руководителем управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Андреем Кудрявцевым и директором окружного филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» Максимом Сартасовым были выявлены в ходе расследования уголовных дел в отношении них. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы бывший руководитель Госстройнадзора Павел Кузнецов, действующий в интересах коммерческой организации, через двух посредников передал Андрею Кудрявцеву и Максиму Сартасову взятку в размере 8 млн руб.

«Денежные средства предназначались взяткополучателям за осуществление ими действий, входящих в их должностные полномочия, а также за способствование ими в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и внесению сведений в единый государственный реестр недвижимости земельного участка», — пояснили в пресс-службе. Посредники в качестве вознаграждения получили от взяткодателя 2,5 млн руб., разделив их между собой.

По данному эпизоду в отношении чиновников были возбуждены уголовные дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении двух посредников – мужчины, 1986 года рождения и женщины, 1977 года рождения, возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, ранее в отношении экс-чиновников были возбуждены уголовные дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) за коррупцию в период 2016-2018 годов. По данным следствия, Андрей Кудрявцев и Максим Сартасов получили 5 млн руб., 925 тыс. руб. и 650 тыс. руб. за совершение действий с объектами недвижимости.