Кузбасс вошел в число регионов с наибольшим ростом убытков бизнеса в 2020 году

По итогам 2020 года Кемеровская область вошла в число регионов, где отмечена худшая динамика роста убытков бизнеса. Убытки компаний увеличились на 7,3%, следует из данных международной аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza. Наиболее негативная динамика среди регионов РФ наблюдалась в Алании: если в 2019 году региональные предприятия получили убыток около 2 млн руб., то в 2020 году он вырос до 3 млрд руб.

Абсолютный размер недополученной прибыли в 2020 году в Кузбассе составил 128,9 млрд руб., в результате бизнес завершил год с убытком 8,7 млрд руб.

Лидирует среди регионов России по этому показателю Москва, где заработки бизнеса снизились на 43,2%, до 3 трлн руб. по сравнению с 2019 годом.

В целом в России прибыль крупных и средних предприятий за вычетом убытков по итогам 2020 год сократилась на 23,5%. Это стало максимальным падением за последние 12 лет. По сравнению с предыдущим годом в 2020 году предприятия недополучили свыше 3,8 трлн руб. В 2008 году недополученные доходы составили 1,7 трлн руб., отмечают эксперты.

Оксана Павлова