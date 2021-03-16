78 случаев заражения коровирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердили у четырех детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 38 жителей Ижевска, семь граждан из Глазова, шесть — из Дебесского района, пять — из Шарканского района, четыре — из Якшур-Бодьинского района, по три — из Воткинска, Сарапульского и Малопургинского районов, по два — из Глазовского, Завьяловского и Киясовского районов, по одному — из Кезского, Кизнерского и Селтинского районов. При этом 72 пациента вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 29 511 случаев заражения коронавирусом. Из них 366 закончились летальным исходом, 26 162 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 88 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.