В Дергачевском районе школьников кормили просроченным сыром

Прокуратура Дергачевского района Саратовской области выявила нарушения организации питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В частности, установлены нарушения федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об образовании».

Так, в школе села Алтата овощи хранились вне складского помещения, что могло привести к ухудшению качества пищевого сырья, используемая в хозяйстве вода не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям. В школе поселка Советский в питании детей использовался просроченный на семь суток сыр, сообщает прокуратура.

В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева