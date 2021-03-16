«Кама» будет бороться за бронзу

Волейболисты клуба «Кама» заняли четвертое место в Финале шести Высшей лиги «А». В итоговом поединке пермская команда в случае победы могла побороться за главный приз, но пермяки уступили ВК «Локомотив-Изумруд» — 0:3.

Таким образом, представители Свердловской области сыграют за главный трофей с МГТУ, а вот «Кама» будет бороться за третье место с ВК «Ярославич».

27–28 марта пермяки проведут игры в гостях, а 3 апреля и, если понадобится, 4 апреля — дома. Отметим, что для «Камы» этот год был дебютным в турнире.