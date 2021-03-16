Жителя Краснокамска, укравшего 1,6 км канализационных труб, отправили в колонию

Краснокамский суд приговорил к лишению свободы местного жителя, укравшего канализационные трубы местного мясокомбината. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, в июне 2020 года мужчина, увидев на одной из улиц города чугунные канализационные трубы протяженностью 1,6 км, являющиеся участком внеплощадного напорного коллектора АО «КЭЛМИ», решил их украсть. Для этого он нанял грузчиков, экскаватор-погрузчик и два КАМАЗа. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на свои нужды. Сумма ущерба, причиненного АО «КЭЛМИ», превысила 1,2 млн руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также взыскал в полном объеме сумму причиненного материального вреда.