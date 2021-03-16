В Саратове бухгалтер трех ТСЖ заподозрена в присвоении 4,5 млн рублей

Следственная часть СУ МВД по Саратову возбудила уголовное дело по факту хищении денежных средств в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в ТСЖ «Третья Степная – 7», ТСЖ «Степное», ТСЖ «Надежда» в разное время должность бухгалтера занимало одно и то же лицо, которое в период с 2017 по 2020 год присвоило свыше 4,5 млн руб. Бухгалтер имела доступ к документам финансово-хозяйственной деятельности и расчетным счетам организаций. Похищенные денежные средства являлись платой жителей домов за коммунальные услуги, уточняет надзорное ведомство.

Марина Ковалева