На Усольском калийном комбинате прошла онлайн-встреча с главным разработчиком вакцины «Спутник V»

Сегодня получить долгожданную защиту от коронавируса работники могут без утомительного ожидания и очередей. Нужно лишь сообщить сотрудникам, которые осуществляют координацию прививочной кампании, о своем желании получить прививку и в назначенное время прибыть к месту вакцинации.

Вакцинацию для сотрудников всех предприятий компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко организовал оперативный штаб, который действует с самого начала пандемии. Чтобы эффективно и оперативно содействовать снижению заболеваемости, налажена эффективная схема взаимодействия с местными властями. Во время регулярных онлайн-совещаний участники оперштаба «ЕвроХима» обсуждают с руководителями на местах текущую ситуацию и предпринимают все возможное, чтобы препятствовать распространению инфекции в регионах присутствия предприятий «ЕвроХима».

За время деятельности оперативного штаба только в Пермском крае усилиями оперштаба и волонтеров из числа сотрудников «ЕвроХим-УКК» в краевую больницу им. Вагнера в г. Березники были переданы защитные экраны, спецкостюмы, маски и дезинфицирующие средства, оказывалась волонтерская помощь жителям города. Максимально возможная защита от угрозы распространения коронавирусной инфекции создана на промышленной площадке Усольского калийного комбината. Все сотрудники снабжены средствами защиты, в помещениях, кабинетах и производственных корпусах установлены санитайзеры, производится измерение температуры работников перед выходом на рабочие места, тестирование после отпуска или командировок.

Очередной акцией оперштаба стала масштабная прививочная кампания сотрудников компании «ЕвроХим». Специально для разъяснения важности и необходимости вакцинации на «ЕвроХим-УКК» и других предприятиях компании «ЕвроХим» состоялось прямое включение с разработчиком вакцины «Спутник V» – заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ Денисом Юрьевичем Логуновым.

Ученый подробно рассказал сотрудникам предприятия об истории создания, результатах испытаний и технологии действия вакцины, ее эффективности, безопасности, выработке антител, необходимости вакцинации, а также о сочетании и возможности ее применения с другими вакцинами.

Участники видеоконференции еще раз убедились в том, что на сегодняшний день вакцинация – это наиболее надежный и безальтернативный способ защиты от опасного заболевания. Массовая вакцинация сотрудников предприятий позволит создать коллективный иммунитет и защитить жизнь и здоровье не только самих работников «ЕвроХима», но и их семей.