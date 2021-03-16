SuperJob: самой высокооплачиваемой должностью в Екатеринбурге является глава финансового отдела

В марте самой высокооплачиваемой позицией в Екатеринбурге стала вакансия руководителя финансовой службы, следует из исследования сервиса SuperJob. Так, представителям данной сферы предлагают от 150 до 170 тыс. руб. в месяц.

На втором месте по уровню предлагаемой зарплаты — вакансия заместителя руководителя проекта (мостостроительство). Соискателям предлагают от 130 тыс. руб. в месяц. Директор по логистике в Екатеринбурге может получать от 120 тыс. руб. Разработчикам «1С» и Backend разработчикам предлагают от 100 до 120 тыс. руб.

В целом по России рекрутинговая активность работодателей в марте стала на 12% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее востребованы руководители и специалисты в продажах и финансах. Интересные предложения для программистов, в т.ч. на «удаленке». Среди наиболее высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей-стоматологов разных специализаций.