Владимир Путин наградил свердловских ученых орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ученых Свердловской области орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награды получили главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.

Кроме того, президент наградил свердловских врачей за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом. Так, орден Пирогова присвоен:

Заведующей отделением городской больницы Каменска-Уральского Марии Иваницкой;

Заместителю главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марине Мазуровой;

Врачу Первоуральской горбольницы Марине Приваловой;

Заведующей отделением екатеринбургской больницы № 24 Надежде Кельмяшкиной;

Заведующей отделением свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Галине Зобниной.

Медалью Луки Крымского награждены: