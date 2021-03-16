16 марта, вторник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Владимир Путин наградил свердловских ученых орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ученых Свердловской области орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награды получили главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.

Кроме того, президент наградил свердловских врачей за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом. Так, орден Пирогова присвоен:

  • Заведующей отделением городской больницы Каменска-Уральского Марии Иваницкой;
  • Заместителю главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марине Мазуровой;
  • Врачу Первоуральской горбольницы Марине Приваловой;
  • Заведующей отделением екатеринбургской больницы № 24 Надежде Кельмяшкиной;
  • Заведующей отделением свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Галине Зобниной.

Медалью Луки Крымского награждены:

  • Начальник клинико-диагностической службы Артемовской центральной больницы Свердловской области Александр Новиков;
  • Врач екатеринбургской городской больницы №6 Юлия Медведева.
Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя