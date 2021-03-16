Владимир Путин наградил свердловских ученых орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ученых Свердловской области орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Награды получили главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Борис Юшков и начальник группы отдела Департамента по науке АО «Свердловский НИИ химического машиностроения» Владимир Напольских.
Кроме того, президент наградил свердловских врачей за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом. Так, орден Пирогова присвоен:
- Заведующей отделением городской больницы Каменска-Уральского Марии Иваницкой;
- Заместителю главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марине Мазуровой;
- Врачу Первоуральской горбольницы Марине Приваловой;
- Заведующей отделением екатеринбургской больницы № 24 Надежде Кельмяшкиной;
- Заведующей отделением свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Галине Зобниной.
Медалью Луки Крымского награждены:
- Начальник клинико-диагностической службы Артемовской центральной больницы Свердловской области Александр Новиков;
- Врач екатеринбургской городской больницы №6 Юлия Медведева.