Мэрия требует принудительного изъятия участка под цветочным павильоном у ЦУМа

Департамент земельных отношений (ДЗО) подал иск в краевой арбитраж к предпринимателю Людмиле Михейчевой, владелице земельного участка и торгового павильона на Комсомольском проспекте, 23 (салон «Евробукет»). Исковое заявление от 5 марта зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края 12 марта. Госпоже Михейчевой и ее представителю неизвестна суть исковых требований ДЗО, но, по данным “Ъ-Прикамье”, истец требует принудительного изъятия земельного актива.

В рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети в Перми планируется изъять 51 объект недвижимости, включая частные земли и торговые комплексы, расположенные на них. На эти цели в краевом и городском бюджетах ранее было запланировано около 567 млн руб. Городские власти заключили семь соглашений об изъятии недвижимости. Предприниматели, не согласные с планами властей и выкупной ценой земель, ранее обратились в суд.

Под изъятие попал и павильон Людмилы Михейчевой на Комсомольском проспекте, 23. На месте торгового комплекса городские власти запланировали обустроить второстепенный проезд. Минувшим летом предпринимателю не удалось оспорить в суде изъятие участка и недвижимости на нем в муниципальную собственность. За выкуп объекта городские власти предложили госпоже Михейчевой 53,9 млн руб., однако предпринимателя эта сумма не устроила и владелица актива провела собственную оценку своего имущества. «Согласно отчету, предусматривающему в том числе ущерб, который будет нанесен деятельности Людмилы Александровны в этом помещении, выкупная стоимость составляет 89 млн руб.»,— пояснила представитель Людмилы Михейчевой.