Ярославский спортсмен победил в общем зачете Кубка мира по фристайлу

22-летний спортсмен из Ярославля Максим Буров одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». По итогам пяти из шести возможных этапов Кубка мира по фристайлу Максим Буров набрал 526 баллов. Ярославский спортсмен уже во второй раз завоевывает малый хрустальный глобус.

Успех Максима Бурова отметил губернатор области Дмитрий Миронов, назвав ярославского фристайлиста безусловным мировым лидером в лыжной акробатике.

«Победителем Кубка мира по фристайлу он становится уже второй раз подряд. Причем в этом году, по сути, получил титул досрочно, выиграв пять стартов подряд. Выдающийся успех!»,— отметил господин Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в марте 2021 года Максим Буров стал чемпионом мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Соревнования проходят в Казахстане на горном курорте «Шымбулак» недалеко от Алма-Аты.

Дарья Сабаева