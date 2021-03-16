«Парма» не смогла победить в Петербурге

БК «Зенит» на своей площадке обыграл БК «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:84.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Уилл Томас — 24 очка. У «Пармы» по 22 балла набрали Эурелиюс Жукаускас и Адас Юшкявичус.

В рамках чемпионата Лиги ВТБ 18 марта «Парма» на выезде встретится с «Локомотив-Кубань» Пока пермская команда опустилась 9-ю позицию в турнирной таблице — из-за поражения процент побед пермяков оказался хуже, чем у «Автодора».