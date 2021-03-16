В Прикамье за 500 млн рублей продается нефтяное месторождение

В Пермском крае на сайте avito.ru на продажу выставлено нефтяное месторождение с товарно-сырьевой базой. По данным объявления, стоимость объекта составляет 500 млн руб. Конкретное местонахождение месторождения не указано, назвать «Ъ-Прикамье» локацию отказался и сам продавец.

Площадь лицензионного участка составляет 29,6 кв. км. Участок имеет статус горного отвода с начальными геологическими запасами, по категориям С1- 4,991 тыс. тонн и С2- 0,533 тыс. тонн.

Месторождение и товарно-сырьевая база представляют собой семь действующих добывающих скважин и одна – для опытно-промышленной закачки подтоварных вод. Земельные участки под нефтегазосборный пункт (НГСП), а также под дорогой на НГСП и под линиями электропередач общей площадью 3,2 га находятся в собственности.

На территории комплекса для сбора и хранения нефти на установлен утепленный емкостной парк объемом 1,2 тыс. куб. м. Смонтирована и введена в эксплуатацию установка первичной подготовки нефти мощностью более 100 куб. м. в сутки, работающая на попутном газе. Вахтовый персонал размещается в административно-бытовом здании.

Земельный участок под товарно-сырьевой базой и железнодорожными подъездными путями составляет 4,9 га.

Отметим, что в конце 2020 года на сайте neft-product.ru на продажу компанией ООО «Траст-девелопмент» было выставлено месторождение с аналогичными характеристиками. По данным kartoteka.ru, московская организация ООО «Траст-девелопмент», зарегистрированная в 2011 году, занимается покупкой и продажей собственной недвижимости. Учредителями общества числятся Сергей Успенский (99,99%) и Софья Самотесова (0,01%).