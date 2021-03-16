Герой России может войти в первую тройку партийного списка «Единой России» в заксобрание

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, бывший командир специального отряда быстрого реагирования ГУ МВД России по Пермскому краю, Герой России, депутат заксобрания Сергей Яшкин может войти в первую тройку партийного списка «Единой России» в краевой парламент. Ранее он рассматривался в качестве кандидата на выборы в Госдуму РФ. По информации осведомленных источников, кандидатура господина Яшкина была предложена федеральным руководством и сейчас обсуждается. Возглавить партийный список, по данным источников, может губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также ожидается, что в первой тройке появится известная в регионе женщина. Ее имени собеседники “Ъ-Прикамье” не раскрывают.

Собеседник, близкий к реготделению «Единой России», отметил, что партийный список на выборы нового созыва заксобрания будет сформирован по результатам праймериз.

Выборы в заксобрание запланированы на сентябрь.