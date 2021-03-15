В Госдуму внесен проект, уточняющий возможности БПЛА и беспилотных автомобилей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. В частности, уточняется возможность использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и беспилотного наземного транспорта. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Требования действующего авиационного законодательства направлены на регулирование пилотируемой авиации и предъявляют невыполнимые требования к некоторым видам беспилотных авиационных систем. Учитывая принципиально новую инженерную конструкцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в настоящее время отсутствуют сертификационные требования, отвечающие современному виду БПЛА в их многообразии, что является препятствием для развития рынка БПЛА. В связи с этим предлагается предоставить возможность применения с определенными особенностями отдельных положений Воздушного кодекса Российской Федерации»,— говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что действующим законодательством о безопасности дорожного движения не допускается эксплуатация автомобилей без водителя. Кроме того, требования проводимого в настоящее время эксперимента «по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств» значительно ограничивают развитие технологий высокоавтоматизированных транспортных средств. Проектом предлагается применять ряд федеральных законов с определенными особенностями, чтобы предоставить возможность проведения эксперимента по развитию таких технологий на территории России.

Помимо этого, положения законопроекта затрагивают медицинскую деятельность, телекоммуникации, предоставление транспортных и логистических услуг и организацию транспортного обслуживания, а также продажу товаров, работ и услуг дистанционным способом в контексте экспериментальных правовых режимов.