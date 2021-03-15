Компания «Агракубань» из Усть-Лабинска объявлена банкротом за невыплату 19,1 млн рублей налогов

Процедура банкротства в отношении ООО «Агракубань», зарегистрированной в Усть-Лабинске в 2015 году, введена по решению суда на основании иска от Федеральной налоговой службы РФ. В настоящий момент компания задолжала порядка 19,1 млн руб. налоговых сборов. Сообщается, что владельцем компании «Агракубань» является Риад Менафов, признанный банкротом как юридическое лицо. В 2019 году активы компании составляли 17,5 млн руб., годовая прибыль – 39 тыс.руб.

Роль конкурсного управляющего в процедуре банкротства ООО «Агракубань» выполняет Алексей Гусев. Он также имеет статус банкрота, и значится в базе данных «Спарк-Интерфакс» в качестве бывшего владельца ликвидированного ООО «Южное бюро защиты». Также господин Гусев одновременно выполняет роль конкурсного управляющего в банкротствах таких компаний как ООО «Западный город», ООО «СочиТрансУниверсал», ЗАО «Станкозавод Седин». Согласно базе данных, господин Гусев ранее возглавлял, был ликвидатором или совладельцем более 10 компаний, большинство из которых больше не ведут коммерческую деятельность.

Ольга Логинова