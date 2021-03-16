«Аэрофлот» пролетел мимо апелляции

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Аэрофлот» в удовлетворении жалобы первой инстанции, в которой компания добивалась возмещения убытков в 128 тыс. руб. за авиаинцидент в Большом Савино. В августе 2018 года вылетающий в Москву А-320 вынужден был прервать разбег из-за взлета истребителя МиГ-31 по тревоге. «Аэрофлот» потребовал возмещения убытков с Мин­обороны и Госкорпорации по организации воздушного движения за перенос рейса. Суд в итоге отметил, что задачи военных в данном случае были приоритетными, а убытки компании являются коммерческим риском при эксплуатации аэродрома совместного базирования.



ПАО «Аэрофлот» не удалось обжаловать в апелляции решение арбитражного суда Москвы по иску к Минобороны и Госкорпорации по организации воздушного движения. В суд авиакомпания обратилась после серьезного авиаинцидента в пермском аэропорту Большое Савино, который произошел 22 августа 2018 года. Тогда лайнер А-320 со 148 пассажирами на борту должен был выполнить рейс в Шереметьево. Получив разрешение от диспетчера на выруливание и на взлет, экипаж Airbus начал занимать взлетно-посадочную полосу. Незадолго до этого истребитель из состава дежурных сил 764-го истребительного авиаполка, который дислоцирован в Большом Савино, получил команду на взлет по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В результате на аэродроме сложилась ситуация, когда А-320 начал разбег по взлетно-посадочной полосе, а к другому ее торцу стал выруливать МиГ-31. Экипаж гражданского воздушного судна по команде диспетчера на скорости 110–120 узлов вынужден был прекратить взлет и освободить ВПП для вылета МиГ-31. Рейс SU 1395 был отложен, пассажиры смогли вылететь в Москву лишь через несколько часов.

Для установления причин случившегося под началом Росавиации была создана межведомственная комиссия. По результатам работы был сделан вывод, что авиаинцидент произошел по нескольким причинам. Так, дежурный по приему и выпуску самолетов 764-го ИАП не имел возможности контролировать передвижения поднятого по тревоге истребителя, но, несмотря на это, согласовал занятие ВПП судном «Аэрофлота». В качестве еще одной ошибки комиссия указала на неудовлетворительное взаимодействие гражданской и военной служб управления полетами. Ранее собеседники „Ъ-Прикамье“ отмечали, что Большое Савино является аэродромом совместного базирования, поэтому при одновременных полетах создается объединенная группа руководства ими. Но так как на 22 августа 2018 года работа военных не планировалась, такой группы организовано не было. В итоге комиссия пришла к выводу, что виновных действий никто из участников авиаинцидента не совершил, а в инструкцию по руководству полетов было предложено внести изменения.

С таким решением в ПАО «Аэрофлот» не согласились, компания обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с Минобороны и Госкорпорации по организации воздушного движения убытков в размере 128,3 тыс. руб. В первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. В апелляционной жалобе авиакомпания указывала, что авиационный инцидент произошел из-за ненадлежащего соблюдения военными и Пермским филиалом Госкорпорации по организации воздушного движения требований ряда нормативных актов. В «Аэрофлоте» считают, что в силу этих документов они должны были координировать свои действия и не допустить ситуации с прерыванием взлета.

Но в итоге Девятый апелляционный суд в удовлетворении жалобы отказал. Так, в постановлении констатируется, что Большое Савино является аэродромом двойного назначения, который используется как военными, так и гражданскими воздушными судами. При этом, согласно Воздушному кодексу, полеты воздушных судов по боевой тревоге, в рамках внезапных проверок боевой готовности и прочих мероприятий, связанных с безопасностью страны, «имеют несомненный приоритет». «Необходимость освобождения ВПП А-320 являлась вынужденной мерой, с учетом того факта, что ответчиком производился внеплановый вылет ВВС, у которого в таких случаях имеется безусловный приоритет в полетах. Необходимость освобождения ИВПП являлась вынужденной и необходимой мерой, направленной на реализацию задач безопасности воздушного пространства Российской Федерации»,— указано в апелляционном постановлении.

При этом суд не усмотрел причинно-следственной связи между действиями военных и возникновением убытков. По мнению апелляционной инстанции, в данном случае финансовые потери «Аэрофлота» являются коммерческими рисками истца, который понимал, что использует для выполнения рейсов аэродром совместного базирования.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что для предотвращения подобных инцидентов авиационные власти создали Единую систему организации воздушного движения. В то же время, по словам эксперта, в России достаточно аэропортов совместного базирования, поэтому процедуры взаимодействия при внеплановых полетах военных самолетов должны быть четко отработаны. «С другой стороны, действия диспетчера предотвратили негативное развитие ситуации, в результате которого могли пострадать как техника, так и люди»,— отметил господин Пантелеев.

Дмитрий Астахов