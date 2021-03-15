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Корпоративные новости на “Ъ FM”

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По итогам февраля первые три строчки самых покупаемых новостроек старой Москвы заняли проекты компании «Донстрой». Совокупно в них было приобретено почти 700 квартир. На первом месте по популярности — новый проект компании «Остров», на втором — «Символ», на третьем — «Событие». Эти три проекта составляют 13% от общего объема продаж в Москве. Основной спрос пришелся на двухкомнатные квартиры.

Российская сеть кинотеатров «Каро» предложит геймерам арендовать свои кинозалы, сообщила президент сети Ольга Зинякова. По ее словам, потенциальная аудитория «игровых кинозалов» в России составляет 65 млн человек. Зинякова заметила, что сейчас наиболее подходящий момент для запуска такой услуги, потому что у кинотеатров нет избытка контента. Стоимость аренды кинозала будет зависеть от нескольких параметров, в том числе от местоположения и вместимости.

Бывший замминистра финансов Сергей Сторчак назначен на должность старшего банкира в ВЭБ.РФ. Это назначение усилит команду и позволит улучшить взаимодействие с иностранными банками и институтами. «Важность международного сотрудничества нельзя переоценить. Многие проблемы можно решать только сообща»,— заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

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