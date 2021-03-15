Гендиректором Ижорского трубного завода назначен Дмитрий Ванев

Директором по производству трубного проката дивизиона «Северсталь - российская сталь» и генеральным директором «Ижорского трубного завода» (ИТЗ) назначен Дмитрий Ванев. Ранее он занимал должность замдиректора предприятия.

Бывший генеральный директор ИТЗ Артем Акинфиев стал начальником управления дирекции по планированию производства и логистике компании.

Ижорский трубный завод расположен на территории промзоны «Ижорский завод» в Колпинском районе Петербурга. Производит электросварные трубы с наружным и внутренним покрытием.