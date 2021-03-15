Площадка ГТО появится в Староминской Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан, на котором обсудил с жителями вопросы строительства спортивных и медицинских объектов, а также благоустройства и реконструкции коммунальных сетей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Прием граждан глава региона провел в режиме видеоконференции. Житель станицы Староминской Денис Шавлач обратился к губернатору с просьбой построить в населенном пункте площадку ГТО. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Алексей Чернов, открытие объекта запланировано в 2022 году. «Спортивные площадки строятся в Краснодарском крае в рамках нацпроекта "Демография" регионального проекта "Спорт— норма жизни" с 2019 года. За это время были открыты 23 площадки ГТО, в текущем году появится еще пять таких объектов»,— рассказал Алексей Чернов.

Татьяна Пурыха из Кореновского района попросила главу региона построить в селе Братковском здание врача общей практики (ВОП). В данный момент офис ВОП размещается в старом и непригодном для этих целей помещении. Вениамин Кондратьев отметил, что региональная власть считает важным, чтобы подобные офисы работали не только в крупных населенных пунктах, но и в самых отдаленных поселениях. «Офис врача общей практики— необходимая составляющая жизни. Офис ВОП или любое медучреждение, которое появляется в небольших поселениях, позволяет людям чувствовать себя защищенными, уверенными в том, что первую помощь при необходимости они получат быстро и качественно. Поэтому офисы, амбулатории мы будем строить в самых отдаленных поселках и хуторах края»,— сообщил губернатор Кубани.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, возведение нового офиса ВОП включат в региональную программу «Развитие здравоохранения». Планируется построить здание площадью 300 кв. метров, на которых разместятся кабинет врача общей практики и стоматологический кабинет. «В данный момент идут процедуры по определению подрядной организации, и уже в апреле строители выйдут на объект. К ноябрю здание будет построено»,— отчитался Евгений Филиппов. Он также уточнил, что в текущем году новые офисы ВОП появятся в Брюховецком, Курганинском, Кореновском, Выселковском, Северском районах.

Также глава региона пообещал реконструировать очистные сооружения в станице Калининской. Об этом его попросил житель населенного пункта Евгений Ревякин. По его словам, территория Северо-Западного микрорайона поселения уже заселяется, здесь планируют выделять участки многодетным семьям. Микрорайон обеспечен электроэнергией, однако очистные сооружения нуждаются в обновлении. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой всех жителей территории.

«До ноября 2021 года нужно подготовить проект и пройти экспертизу. После этого мы сможем приступить к комплексному освоению территории и земельный массив превратится в комфортный жилой микрорайон»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава министерства сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, станица Калининская уже вошла в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». «Поселению выделили субсидию на разработку проекта реконструкции очистных сооружений. Также запланирована прокладка водопроводных сетей и газопровода. Мы рассчитываем начать реконструкцию очистных сооружений в 2023 году после подготовки необходимой документации»,— сообщил он.

Жительница Мостовского района Наталья Морякова попросила губернатора помочь со строительством защитной дамбы на реке Ходзь в станице Переправной. Дамба позволит обезопасить порядка 430 домов и восемь социальных объектов от постоянных подтоплений. «Для получения софинансирования из краевого бюджета муниципалитет должен в октябре завершить проектирование. После этого возможно приступить к строительству дамбы»,— отчитался министр природных ресурсов края Сергей Еремин.

В ходе приема к губернатору края обратилась и Татьяна Белоусова из Ленинградского района. Она попросила реконструировать парковую зону в хуторе Белом. Рядом с ней расположен Дом культуры, церковь и воинское захоронение. Вениамин Кондратьев поручил провести необходимые работы по благоустройству до конца текущего года.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края