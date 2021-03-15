В Рыбинске с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков

В городе Рыбинске Ярославской области сегодня, 15 марта, сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины двух рыбаков, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В сообщении отмечается, что сообщение о рыбаках, находящихся на льдине в акватории Волги в районе ДК «Полет» поступило дежурному в 16:25.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В 16:50 бойцы пожарно-спасательного отряда города Рыбинска сняли рыбаков с оторвавшейся льдины и доставили на берег. В пресс-службе уточнили, что в спасательной операции участвовали 17 человек и семь единиц техники.

Антон Антонов