«УГМК-Телеком» предложила отдать платные парковки в Екатеринбурге коммерческим структурам

«УГМК-Телеком» предложила доверить эксплуатацию платных парковок в Екатеринбурге коммерческим компаниям. Об этом рассказал во время обсуждений с городской администрацией организации парковочных пространств генеральный директор компании «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

«Эксплуатировать парковочные пространства лучше поручать коммерческой структуре, неважно наша это организация или какая-то другая организация. Эффективность зависит от оперативности принятия решений, а МУПы и комитеты ограничены определенными бюрократическими процедурами», — высказался он.

По словам господина Ланских, инвестор может за свой счет провести модернизацию парковочного пространства, установить паркоматы, программное обеспечение, приложения, веб-сайт, организовать контактный центр для взаимодействия водителей, заказчика, уборочных и обсуживающих организаций. Он уточнил, что такая система может касаться не только улично-дорожной сети, но и частных парковок, а также парковок во дворах.

«Необязательно все пространства будут платными, можно сделать бесплатные, либо условно бесплатные — например, три часа машина стоит и хозяин ничего не платит. Если он нарушает условие, то должен платить, либо ему административной комиссией выносится штраф в упрошенном режиме», — рассказал Владимир Ланских. По его словам, условно-бесплатные парковки могут быть организованы, например, возле школ. Причем, если на эту парковку свою машину захотят поставить жители близлежащих домов, то для них это будет запрещено, либо будет слишком дорого.

Гендиректор компании также предложил пересмотреть тарифы для платных парковок в Екатеринбурге и сделать оплату посуточной или абонементной.

«Наиболее оптимальный вариант — это сделать постоплату, также как в ЖКХ. То есть паркуетесь, где хотите и вам раз в месяц приходит счет в приложении и вы его оплачиваете. С точки зрения технологий — это все возможно», — рассказал господин Ланских, добавив, что для того, чтобы все заработало по данной схеме, необходимо поменять областное законодательство.

Напомним, ранее заявлялось, что административным комиссиям муниципалитетов Свердловской области разрешат рассматривать дела за неоплату парковки, когда нарушения зафиксированы фото- или видеосредствами. Ранее такие полномочия были возложены на региональный минтранс.