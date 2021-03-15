Суд разрешил мэрии Каменска-Уральского изменить концессионное соглашение без нового конкурса

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил, что комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского на законных основаниях попросил управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области согласовать изменения в условия концессионного соглашения с ООО «Управляющая компания «Теплокомплекс».

Как указано в материалах дела, в январе 2020 года комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского обратился в УФАС за согласованием изменений в концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. По условиям соглашения, этими объектами с декабря 2016 года управляет УК «Теплокомплекс». При этом в сентябре 2019 года Свердловская область безвозмездно передала администрации Каменска-Уральского «Трассу теплоснабжения и горячего водоснабжения к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» города Каменск-Уральский». Муниципальные чиновники включили новую инфраструктуру в схему теплоснабжения города.

Однако в УФАС отказались согласовать изменения в концессионное соглашение. После чего комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского обратился с иском в арбитражный суд Свердловской области. Суды трех инстанций поддержали в споре муниципалитет. «Поскольку УФАС не обосновало, в силу каких причин участок трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения может являться предметом нового соглашения, что подразумевает проведение торгов, то у антимонопольного органа не было оснований для вынесения спорного отказа в выдаче согласия на изменение условий концессионного соглашения»,— следует из постановления суда кассационной инстанции.

По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, в установленных законом случаях для изменения условий концессионного соглашения требуется получение согласия антимонопольного органа. При этом порядок согласования регламентирован соответствующими правилами, в которых есть исчерпывающий перечень оснований для отказа в согласовании изменений условий концессионного соглашения. «Комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского обосновывает необходимость согласования изменением схемы теплоснабжения в связи с принятием в муниципальную собственность участка трассы, что подразумевает использование объектов концессионного соглашения и нового объекта по общему назначению. Иными словами, передаваемый по дополнительному соглашению объект технологически связан с переданным по концессионному соглашению имуществом. Поэтому законных оснований для отказа в согласовании изменений условий концессионного соглашения у антимонопольного органа не было»,— отметил юрист.