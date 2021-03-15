«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие есть идеи для инвесторов? Куда можно вложить миллион и более рублей? Подробнее — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Олег Богданов: Перед заседанием американского ЦБ, Комитета по операциям на открытом рынке, есть идея для ставок на текущую неделю для тех игроков, кто любит короткие спекулятивные позиции. На заседании американского ЦБ будут рассматриваться три основных опции. Первая — прогноз по инфляции: то того, как ФРС прокомментирует инфляцию, будет зависеть динамика американского доллара и рынка акций. Второй комментарий — это решение по резервам, если будет повышена ставка по избыточным резервам американских коммерческих банков, то это тоже приведет к укреплению доллара. И самое главное — прогнозы руководителей ФРС, опубликованные dot plots. Если уровень ставки будет выше оценок экспертов — на уровне 1,5-2%, то это тоже укрепит американский доллар. В контексте этих ожиданий я рекомендую ставить на укрепление американского доллара к единой европейской валюте, цели на этой неделе могут быть в районе 1,17.

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