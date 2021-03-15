План по доходам в бюджет Кубани перевыполнен на 3,6%

Утвержденный план по собственным налоговым и неналоговым доходам в 2020 году перевыполнен на 3,6%, об этом сообщил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко на еженедельном планерном совещании, которое состоялось 15 марта в заксобрании края. «Итоги исполнения краевого бюджета за 2020 год показывают, что наша бюджетная система выдержала вызовы минувшего года. Финансовые результаты превзошли прогнозные ожидания», - рассказал господин Бурлачко.

Он также отметил, что фактические бюджетные потери оказались ниже первоначально спрогнозированных. Они были возмещены за счет финансовой поддержки из бюджета России.

По предварительной оценке, поддержка в виде льгот и продления сроков уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет Кубани была оказана на сумму 14 млрд руб.

Во втором полугодии прошлого года налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Кубани увеличились на 6,4 млрд руб. со 155,8 млрд руб. в 2019 году до 162,2 млрд руб. в 2020 году.

Андрей Ульченко